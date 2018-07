Aluno de 7 anos cai de janela de escola no Rio O estudante Matheus Santos da Silva, de 7 anos, aluno do 1º ano da Escola Municipal Maria de Jesus Oliveira, em Santa Cruz (zona oeste do Rio), caiu da janela do banheiro masculino da unidade de ensino, hoje à tarde. A queda foi da altura de um andar. Ele foi removido de helicóptero para o hospital municipal Miguel Couto, onde chegou lúcido. Até o fechamento desta reportagem não havia informações detalhadas sobre seu estado de saúde.