Aluno de colégio da PM é flagrado com crack na PB Um aluno do Colégio da Polícia Militar da Paraíba foi flagrado durante a aula com 42 pedras de crack dentro da bolsa. O adolescente, filho de um cabo da PM, cursava o ensino médio. Ele foi ouvido na Delegacia da Infância e Juventude e afirmou que "recebeu a droga de uma pessoa desconhecida". Ele foi liberado e já foi transferido do colégio a pedido dos pais.