Aluno de escola britânica é expulso após fazer bolo de 'maconha' na aula

Um rapaz de 14 anos foi expulso da escola onde estudava, na Grã-Bretanha, após fazer bolos contendo maconha durante uma aula de culinária.

Outros quatro alunos de sua turma no All Saints College, em Newcastle, comeram os bolos e acabaram sendo suspensos.

Assim que ficou sabendo do que havia ocorrido, a escola chamou a polícia e os paramédicos e os alunos foram levados para o hospital para passar por exames.

O jovem que fez o brownie foi preso e, mais tarde, libertado após pagar fiança.

'Substância ilícita'

A escola disse que incidentes como este precisam ser levados a sério.

"Um aluno trouxe uma sustância ilícita para a escola. Acreditamos que, como parte de uma brincadeira boba, ele fez o que eles chamam de "space cakes" (bolos espaciais) durante a aula de tecnologia de alimentos", disse a diretora da escola, Lesley Craig.

"Jovem experimentam coisas que talvez não devessem. Acreditamos que temos de fazer tudo em nosso poder para lidar com essas situações da melhor maneira possível, mas no século 21, há muitas tentações para as crianças."