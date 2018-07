Aluno de Humanas poderá concorrer a bolsas A Justiça Federal do Ceará decidiu ontem suspender a retificação do edital mais recente do Ciência sem Fronteiras (CsF), programa do governo federal que dá bolsas para universitários estudarem no exterior. Com a decisão, estudantes brasileiros de mais de 20 cursos - a maioria deles da área de Humanas -, que haviam sido excluídos nessa retificação, poderão participar da seleção. A candidatura às bolsas nas universidades já pode ser feita a partir de hoje pelos alunos.