Aluno de SP vence concurso de desenho e vai a Mônaco O estudante Gabriel Gomes Ferreira da Silva, de 10 anos, que só viu o mar uma vez, quando tinha 6 anos, vai cruzar o Atlântico em janeiro para receber o prêmio por ter feito o melhor desenho entre alunos da 4ª série de todas as escolas estaduais de São Paulo. Vai receber o título das mãos da princesa de Mônaco - foi ela mesma quem escolheu o trabalho de Gabriel, entre os 50 desenhos brasileiros que avaliou. O menino desbancou 60 mil candidatos no Estado. Na primeira etapa, foi o vencedor da Escola Estadual Hugo de Aguiar, em Guarulhos, onde estuda. Depois, ganhou a fase municipal. Quando venceu essa etapa, Gabriel já percebia que o sonho estava chegando perto de ser real. ?Eu imaginava que ia ganhar, porque meus pais falavam tanto, que acreditei?, conta. A viagem é parte do prêmio concedido pelo Principado de Mônaco ao Brasil e à Romênia, aos Estados Unidos, à Alemanha, à França e ao próprio Principado. Gabriel ainda será jurado do 33º Festival do Internacional do Circo, que acontece no país que deu o prêmio. O mundo circense, aliás, foi o tema do prêmio. Gabriel, que só foi ao circo uma vez, com 8 anos, diz que se inspirou nas imagens desse dia para fazer o desenho. As informações são do Jornal da Tarde.