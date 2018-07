Aluno deve ter acesso à correção do Enem, diz juiz O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tem até 30 dias para alterar o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano e incluir uma cláusula que assegure o direito do estudante à revisão das provas discursivas.