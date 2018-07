Aluno disputa mais vagas com Enem

As mudanças na edição 2009 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aumentaram as chances dos vestibulandos conseguirem uma vaga no ensino superior. Como cerca de 20 federais adotaram o Enem no lugar de seu vestibular ou como primeira fase do processo de seleção, estudantes que disputariam apenas as vagas das universidades localizadas no Estado onde moram agora planejam tentar outras instituições.

De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Reynaldo Fernandes, o novo Enem foi pensado para permitir que o aluno concorra a vagas em um número maior de universidades sem precisar se deslocar geograficamente.

Vestibulandos dos cursos mais concorridos, como Medicina, estão apostando no Enem para aumentar as chances de ingressar na faculdade. Isabella Salgado, de 17 anos, aluna do Colégio Objetivo de São Paulo, vai usar sua nota para concorrer nas federais cariocas (Unirio, UFRJ e UFF). "Vou tentar as públicas aqui também, mas espero que minha nota garanta outras vagas." Sua colega Ana Vitória Botinno, de 17 anos, também ficou motivada a tentar outros vestibulares além da Fuvest (USP), Vunesp (Unesp) e Comvest (Unicamp). "Se não fosse o Enem, não prestaria federais fora do Estado."

Outra dificuldade para concorrer ao vestibular de muitas instituições era a coincidência de datas. A vestibulanda Paula Vieira, de 17 anos, por exemplo, vai aproveitar o Enem para economizar com viagens e inscrições. "Com uma prova só posso tentar cinco cursos em vários Estados." Paulistana, ela tem interesse em estudar em federais no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná.

MIGRAÇÃO

O Inep espera que o exame aumente a mobilidade dos estudantes entre as regiões do Brasil. "Em países como os EUA, a migração interna de universitários chega a 20%. No Brasil, apenas 0,04% se mudam de Estado para estudar", diz Fernandes.

O Enem 2009 será realizado em todo o País nos dias 3 e 4 de outubro.