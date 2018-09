Aluno é esfaqueado dentro de colégio em Cascavel-PR O estudante Tiago Teixeira de Souza foi esfaqueado hoje no Colégio Estadual Jardim Interlagos, na zona norte de Cascavel, no Paraná. De acordo com a polícia, a confusão ocorreu antes do início das aulas do período da tarde. Um grupo de adolescentes teria pulado o muro da escola e partiu em direção a Souza, matriculado na 6ª série, que estava no pátio conversando com colegas. Ele levou duas facadas, uma na mão e outra nas costas. O aluno está sob observação médica. O fato causou pânico no colégio. A vítima, de 14 anos, foi levada para o Hospital Nossa Senhora da Salete, centro da cidade. De acordo com o hospital, os ferimentos não atingiram nenhum órgão interno, e não há necessidade de cirurgia. O caso está sendo investigado pela polícia. "Já temos a indicação do autor do crime, mas ainda não temos o motivo da agressão", afirmou Márcia Bilibio, responsável pela Patrulha Escolar na cidade. A diretora do Colégio Interlagos, Janete Gonçalves, disse que são comuns pessoas de fora invadirem o prédio para brigar com os alunos. "A estrutura física do colégio é precária e isso facilita a ação dessas pessoas", afirmou a diretora, que suspendeu as aulas para os alunos da tarde.