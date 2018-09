Aluno é procurado por agredir professora em SP A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) procura o estudante da primeira série do ensino médio que na noite de ontem arremessou um apontador de lápis causando ferimentos na professora Rosemeire Silveira de Souza, de 51 anos. Ela dava aulas na escola Oscar de Barros Serra Dória, quando foi atingida no olho direito pelo objeto, que rompeu um vaso sanguíneo e causou hemorragia no órgão.