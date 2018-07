Aluno é suspeito de matar professor em MG Um adolescente de 15 anos foi apontado hoje como autor do assassinato do próprio professor, em Passos, no sul de Minas Gerais, a 356 quilômetros de Belo Horizonte. O corpo do professor, Sandro Silveira Lemos, de 41 anos, que dava aulas de geografia na rede pública de ensino de Passos, foi encontrado sexta-feira na casa onde morava com um corte no pescoço e vários hematomas. Em depoimento à Polícia Civil, o adolescente assumiu o crime, alegando legítima defesa. Ele foi apreendido na manhã de ontem, na casa dos pais, no bairro Penha.