Aluno fica menos de 4 horas por dia na escola, diz estudo da FGV

O Distrito Federal aparece em primeiro lugar na lista da FGV, com 4,3 horas diárias. O Acre teve o pior desempenho, onde os jovens com idade entre 4 e 17 anos permanecem apenas 3,3 horas na sala de aula.

De acordo com a FGV, São Paulo é o segundo do ranking nacional, com 4,2 horas, e o Rio de Janeiro é o terceiro colocado, com 4,1 horas.

"O jovem brasileiro fica muito pouco na sala de aula, não há dúvida", disse Neri a jornalistas após apresentar a pesquisa Tempo de Permanência na Escola, feita com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2006. Na África do Sul, por exemplo, essa média é de quase o dobro: seis horas diárias.

A pesquisa revelou também o perfil do jovem brasileiro que fica mais tempo na escola: sem filhos, pertence aos 20 por cento dos mais ricos do país e mora nas grandes metrópoles, em especial no Sudeste brasileiro.

EFICÁCIA DO BOLSA FAMÍLIA

O levantamento da FGV questiona ainda a eficácia do programa Bolsa Família do ponto de vista educacional.

Segundo Neri, a pesquisa mostra que o tempo na escola não aumenta com o pagamento do benefício. O tempo médio na escola de uma criança entre 7 e 14 anos, faixa beneficiada pelo Bolsa Família, é de 4,2 horas diárias, enquanto aqueles que recebem ajuda do governo ficam em média 4,1 horas por dia na sala de aula.

Os indicadores de matrícula e presença na escola são iguais nesta faixa etária para quem recebe e quem não integra o programa Bolsa Família. No entanto, os jovens beneficiados têm uma jornada escolar inferior aos que não têm direito ao benefício.

"Do ponto de vista social, não tenho a menor dúvida do sucesso do bolsa família. Ele é um programa importante para distribuir renda no Brasil", afirmou Neri.

"Mas do ponto de vista educacional acho que ele já está chegando ao seu limite, está batendo com a cabeça no teto. É preciso aperfeiçoar o programa que está se tornando obsoleto", disse o pesquisador, que defende adoção de metas qualitativas para a concessão do benefício.

O ministro da Educação, Fernando Haddad, admitiu que o jovem fica pouco tempo na escola e destacou que o governo está tomando medidas para ampliar a permanência na escola.

"Cerca de quatro horas é insuficiente. Por isso sou francamente favorável ao segundo turno sob responsabilidade da escola", disse Haddad ao citar o Fundeb e o Programa Mais Educação como ferramentas de estímulo educacional.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Edição de Maria Pia Palermo)