Aluno leva arma do pai à escola em Rio Grande da Serra

SÃO PAULO - Um revólver calibre 22 foi encontrado, por volta das 18 horas de segunda-feira, 3, com um menino de 10 anos na Escola Estadual Padre Giuseppe Pisoni, na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra, no Grande ABC. A Polícia Militar informou que o motorista da van escolar que transportava as crianças foi quem informou à direção da escola que o garoto estaria armado.

Ao chegar à escola, o menino foi revistado e, na mochila dele, encontrada a arma, sem munição e com numeração raspada. O pai do estudante prestou depoimento na delegacia e disse que o revólver estava quebrado, sem poder de fogo. Já o menino não quis comentar porque estava com a arma na mochila. Ela foi apreendida e passará por perícia.

O caso foi registrado como omissão de cautela. Pai e filho acabaram liberados. Em nota, a secretaria estadual da Educação afirmou que a equipe gestora da unidade reunirá o Conselho de Escola para tomar as medidas cabíveis, de acordo com o regimento escolar.

Atualizada às 14h34