Aluno morre esfaqueado em festa dentro da Unicamp Um estudante da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) morreu esfaqueado e outro ficou ferido durante uma festa dentro do campus da universidade, na madrugada deste sábado, 21. Denis Papa Casagrante, de 21 anos, era aluno do segundo ano do curso de engenharia e controle de automação, da Faculdade de Engenharia Mecânica. Ele era de Piracicaba e se envolveu em uma briga na festa que acontecia no Ciclo Básico.