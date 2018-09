Aluno não poderá levar relógio e lápis no Enem Nada de relógios, lápis e borracha no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O item número 13 do edital proíbe o vestibulando de levar para a prova qualquer um desses objetos. Responsável pela inclusão da restrição no edital do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao MEC, não explicou as razões do veto.