Aluno pode optar pela carreia militar Na inscrição do vestibular, o candidato deve decidir se quer seguir carreira militar. Mas mesmo quem não optou deverá cursar, no 1.º ano, o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) e será nomeado aspirante oficial da reserva - o serviço militar é obrigatório desde 1975. No curso, eles recebem instruções sobre regulamentos militares e praticam educação física, exercícios de campanha e tiro com arma portátil. No 3.º ano, os optantes pela carreira militar são convocados como aspirantes a oficial de infantaria da ativa da Aeronáutica. Eles têm prioridade para estágios. Quem não optou pela carreira militar pode mudar de ideia durante o curso.