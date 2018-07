Aluno vai para hospital após beber em escola, em SP Um aluno de 16 anos passou mal depois de ingerir bebidas alcoólicas com três colegas na Escola Estadual Barão de Suruí, no final da tarde de segunda-feira, em Tatuí, no interior de São Paulo. O menor vomitou e chegou a ficar inconsciente. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Municipal e, depois de medicado, foi liberado. A mãe do menor, Angela Dias da Rosa, alega que houve omissão dos funcionários e da direção da escola. "Meu filho não levou bebida de casa, nem comprou na rua." Segundo ela, o garoto teve de ser socorrido pelos próprios colegas.