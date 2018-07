Alunos acham prova do Enem cansativa em Porto Alegre Os primeiros alunos que deixaram as salas de aula onde fizeram a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) hoje, em Porto Alegre, classificaram a prova como difícil e cansativa. Conforme o esperado, as questões de matemática exigiram bastante dos candidatos, que também reclamaram de enunciados muito longos.