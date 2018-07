Alunos brasileiros destacam flexibilidade de plataforma O piauiense Fleyáriston Salazar, de 21 anos, é calouro de Engenharia Elétrica de uma faculdade particular de Teresina (PI) e sempre sonhou em estudar nos Estados Unidos. Quando ouviu falar do edX, encontrou uma opção. "Vi o MIT envolvido e não acreditei", conta. Ele agora é aluno do MOOC de Circuitos e Eletrônica do MIT, com duração de 14 semanas. Segundo o estudante, as aulas são gravadas, inclusive as práticas em laboratório. "Mesmo que eu só possa acompanhar a distância, não deixa de ser uma grande oportunidade."