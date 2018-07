Alunos com Down expõem trabalhos em São Paulo Em comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down, o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural lança, nesta quinta-feira, a exposição Pintou a Síndrome do Respeito, que inclui uma mostra de fotografias, pinturas e desenhos feitos por alunos com deficiência intelectual - a maioria deles com síndrome de Down.