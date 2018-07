Alunos da Gama Filho promovem protesto no Rio Cerca de 150 alunos e funcionários da Universidade Gama Filho e da UniverCidade, duas universidades particulares do Rio, promoveram nesta terça-feira, 7, à tarde um protesto no centro da capital fluminense cobrando solução do Ministério da Educação para a situação dessas instituições. Os estudantes se reuniram na Candelária e seguiram em passeata pela avenida Rio Branco rumo à Cinelândia.