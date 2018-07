Alunos da PUC marcam churrasco na reitoria

No fim da tarde de anteontem, alunos publicaram nas redes sociais carta a Anna Cintra, na qual apontam situações em que a reitora foi chamada para conversar. Mencionam uma audiência pública no Teatro Tuca, no dia 21, e uma reunião do Conselho Universitário do dia 28. Os estudantes dizem não reconhecer Anna como reitora, uma vez que "procurada para dialogar, ignorou os pedidos da comunidade".

Mudança. Alunos relataram que anteontem funcionários retiraram documentos da reitoria, o que foi visto como indício de que Anna pretende se instalar em outro câmpus. O local mais cotado é o prédio da Coordenadoria-Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão, na Rua da Consolação. "Lá ela encontra menos resistência, pois os alunos são pós-graduandos, mais velhos", diz o estudante de Jornalismo Stefano Wrobleski.

A Fundação São Paulo, mantenedora da PUC-SP, não confirmou a mudança, mas afirmou, em nota, que Anna "tem feito reuniões com o chefe de gabinete e com os pró-reitores para avaliar o cenário, documentos e demandas". / CRISTIANE NASCIMENTO, ESPECIAL PARA O ESTADÃO.EDU