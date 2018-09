Alunos da PUC-SP suspendem paralisação Reunidos em assembleia, cerca de 250 alunos dos cursos de Psicologia e de Fonoaudiologia da PUC-SP suspenderam a paralisação e devem voltar às aulas hoje. Os estudantes protestaram na tarde de ontem contra o corte de diversas disciplinas de seu quadro acadêmico, sem que fossem notificados. Apesar do fim da paralisação, os alunos prometem se reunir regularmente para reivindicar a "volta do diálogo" com a reitoria. Eles aprovaram a realização de atos, reposição das aulas e reclamações na Ouvidoria da PUC.