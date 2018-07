Alunos da rede estadual de SP terão esportes olímpicos

Em 2009, todos os alunos de 1ª a 4ª série (960 mil) da rede paulista de ensino e os de 5ª a 8ª série que estudam em período integral (230 mil) terão esportes olímpicos incluídos no currículo escolar. Além disso, a partir da 5ª série os estudantes terão aulas sobre temas relacionados ao corpo, como uso de anabolizantes e anorexia. A mudança é uma determinação da Secretaria Estadual da Educação. Esportes tradicionais, como futebol, serão mantidos. Os professores de Educação Física estão sendo treinados para a nova didática desde o início de agosto. Eles receberão ainda, a cada bimestre, a partir de 2009, guias didáticos com instruções para a aplicação de cada esporte. De acordo com a secretaria, em algumas escolas de turno integral, os esportes já estão sendo implantados em fase experimental. Segundo o membro da equipe técnica de Educação Física do Estado, Sérgio Roberto Silveira, as mudanças são necessárias para que "a educação física possa ocupar verdadeiramente o espaço de uma disciplina". "A quadra de esportes será como um laboratório para o aluno. Vamos dinamizar a prática aliada à teoria para não restringir conhecimentos", disse Silveira. Ele ressaltou que os estudantes que tiverem maior interesse por algum esporte poderão se dedicar à prática por meio da Atividade Curricular Desportiva (ACD), que garante ao aluno, fora do horário de estudo, espaço e profissionais para o treinamento.