Alunos da rede estadual de SP voltam às aulas Os cerca de cinco milhões de alunos da rede estadual paulista retomaram as aulas hoje. Em escolas que iniciaram o recesso mais tarde, o retorno deverá ocorrer na próxima semana. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, todos as escolas do segundo ciclo do ensino fundamental (da 5ª a 8ª série) e do ensino médio receberão materiais novos para recuperação em horários paralelos, inclusive aos sábados. Caberá ao professor identificar quem necessita de apoio e a formação das turmas, que terão de 15 a 20 alunos. Deverão ser distribuídos 4 mil cadernos de apoio para os professores e cadernos de apoio em matemática e língua portuguesa para cerca de 100 mil estudantes. De acordo com a pasta, essa recuperação já é aplicada para alunos da 1ª a 4ª série e terá continuidade neste semestre. Segundo a secretaria, além dos materiais, será implementada a recuperação com foco em língua portuguesa e matemática nas 379 escolas com pior desempenho no Idesp, índice de qualidade da educação lançado pelo governo do Estado em maio. O reforço será igual ao efetuado nos primeiros 40 dias do ano, com jornais para alunos e revistas para professores.