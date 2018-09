Alunos da rede municipal de São Paulo terão aulas de reforço no contraturno Os alunos do ensino fundamental das escolas municipais de São Paulo terão, a partir deste semestre, aulas de reforço no contraturno. O programa e deve ser implementado inicialmente nas escolas que não cumpriram as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Serão quatro níveis de aprendizado para português e outros quatro para matemática, e os alunos não serão divididos por ano escolar, mas por nível de dificuldade. O secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider, diz que vai aumentar o valor da hora-aula de quem se propuser a trabalhar na "recuperação paralela".