Alunos da Unesp entram em greve em Botucatu

Estudantes de 11 cursos do câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Botucatu, a 232 quilômetros de São Paulo, decidiram entrar em greve nesta quinta-feira para reivindicar a criação de um restaurante universitário. A paralisação, decidida em assembleia, só não atingiu os alunos do 5.º e do 6.º ano de Medicina que atendem no setor de residência do Hospital das Clínicas. De acordo com representantes do Centro Acadêmico, a suspensão das aulas foi um protesto contra a decisão da diretoria de não se reunir com os alunos. Os diretores se dispuseram a receber representantes do grupo, mas os estudantes queriam uma reunião geral.

A manifestação teve início ontem com uma passeata de 300 alunos pelas ruas do câmpus. À tarde, eles ocuparam o prédio e pretendiam permanecer no local, mas à noite a Justiça deu liminar em ação de reintegração de posse movida pela universidade. Durante a ocupação, os funcionários foram obrigados a suspender o trabalho. Os alunos saíram da diretoria, mas decidiram acampar na frente do prédio. Eles disseram que a direção convocou a Polícia Militar para "dialogar" com os estudantes. Uma assembleia estava marcada para a noite de hoje para definir os rumos da mobilização.

Os alunos querem a reativação do restaurante universitário, cujo prédio está abandonado e foi alvo de vandalismo. O atual serviço de refeições é terceirizado e, segundo os alunos, tem custo alto. Os estudantes querem, ainda, que parte do custo da alimentação seja bancada pela universidade.

Em nota, o Grupo Administrativo do Campus (GAC) informou que os quatro diretores da unidade - Faculdade de Ciências Agronômicas, Faculdade de Medicina, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e Instituto de Biociências - propuseram uma reunião com os alunos, para decidir sobre o encaminhamento da questão. No entanto, a insistência por parte dos estudantes para que a reunião fosse aberta a todos inviabilizou a discussão do tema entre eles e os diretores.

Segundo a nota, os diretores nunca fizeram qualquer objeção à discussão do tema Restaurante Universitário. O assunto foi pautado em todas as últimas reuniões do GAC, sendo que o grupo conta com participação de representantes dos alunos. Eles entendem como legítima a demanda por um restaurante universitário e serão encaminhadas duas ações para atendê-las. Uma delas é a proposta de um restaurante no câmpus que possa atender a toda a comunidade universitária, inclusive os mais carentes, com qualidade.

A proposta será encaminhada aos órgãos universitários competentes para análise e discussão. Também foi proposta a abertura de processo de licitação para que uma empresa privada recupere o imóvel e opere nas instalações atuais do restaurante universitário do câmpus. Essa solução, que depende do interesse de empresas do ramo alimentício, seria temporária, até a instalação de um restaurante universitário operado pela Unesp. Segundo a nota, os diretores se responsabilizam a subsidiar as refeições dos alunos carentes.