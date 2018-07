Alunos da Unesp furtam vaso de cemitério e são presos Uma festa de recepção aos calouros do campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Araraquara (SP) terminou mal para dois estudantes. Juan Takehiko Kumagai Mendes, de 19 anos, e Raphael Sussumu Mizu Koshi, de 18 anos, foram presos na madrugada desta quarta-feira pelos crimes de furto e violação de sepultura. Eles foram flagrados por guardas municipais saindo do Cemitério São Bento, localizado no centro da cidade, com um vaso ornamental de flores artificiais.