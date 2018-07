Alunos da Unicamp desocuparão reitoria na segunda-feira

Os alunos decidiram que vão deixar o prédio na segunda-feira, 21, quando haverá um ato contra a PM no campus. A ocupação ocorreu após a reitoria anunciar que autorizaria o policiamento dentro da universidade, em resposta ao assassinato do estudante Dênis Papa Casagrande, de 21 anos, durante uma festa clandestina no dia 21 de setembro.

A desocupação foi aprovada após o reitor, José Tadeu Jorge, anunciar que não permitiria a entrada da PM para policiamento ostensivo nos campus de Campinas, Limeira e Piracicaba e anunciar que seria estudada a contratação de vigias concursados para fazer a segurança na universidade.

Esses eram os dois pedidos principais dos estudantes, que ocupam o prédio da reitoria. Em assembleia agora à tarde, 231 alunos votaram pela desocupação do prédio e 159 pela permanência.

O Diretório Central Estudantil (DCE) se comprometeu com a reitoria a reparar os estragos feitos no prédio. A reitoria foi pichada e vidros e portas foram quebrados.