Alunos da Unicamp reabrem Rádio Muda, após apreensão

CAMPINAS - Os estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ocuparam mais uma vez o espaço dentro da torre da caixa d''água do campus, na madrugada desta terça-feira, 25, e colocaram no ar a "Rádio Muda", emissora clandestina mantida no local há mais de 20 anos.

Neste domingo, 23, policiais militares e seguranças privados da Unicamp cumpriram determinação de busca e apreensão na rádio, da Justiça Federal, atendendo pedido da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os materiais e a antena da rádio foram removidos. Seguranças privados da universidade chegaram a ocupar o espaço para evitar nova invasão.

Na madrugada, quando eles deixaram o local, a torre foi invadida pelos estudantes que estavam acampados no seu entorno.

O movimento foi apoiado pelo Diretório Central Estudantil (DCE), que classificou de autoritária a medida de fechamento. Por rede social na internet, estudantes anunciaram que colocaram a rádio no ar, em outra frequência, mas que o acampamento vai ser mantido.

"A situação ainda é instável continuamos acampados e de plantão dentro da caixa d''água e ao redor dela. É importante ocupar, ainda estamos sem portas", escreveram os alunos.

O pedido à Justiça foi feito pelo Ministério Público Federal, que informou que a rádio não tem autorização e funciona de maneira irregular. Desde 2012, o órgão investiga a rádio.

Segundo o procurador Edilson Vitorelli, além de ilegais por funcionarem sem autorização, a rádio pode interferir na segurança aérea. Pilotos de avião têm relatado interferência na comunicação durante os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Viracopos.