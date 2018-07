Alunos da Unifesp ocupam reitoria durante a madrugada Estudantes da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) ocuparam a reitoria, na Vila Clementino, na noite de sexta-feira, 13. A Polícia Militar foi chamada e entrou no prédio retirando os invasores que foram levados para a delegacia do bairro, o 16º DP. Um aluno, integrante do DCE e que não quis se identificar, afirma que os invasores são do campus de Guarulhos e que o grupo estava aproveitando para protestar contra as denúncias sobre gastos irregulares do reitor, Ulysses Fagundes Neto, com cartões corporativos. O mesmo estudante revela também que, ao avistarem os policiais entrando no prédio, membros do DCE foram tentar dialogar e receberam jatos de spray de pimenta. Não se sabe o número exato de invasores. Cerca de 48 estudantes estavam na delegacia de Vila Clementino por volta das 4h deste sábado.