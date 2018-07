Alunos da USP encerram greve Estudantes da USP decidiram ontem à noite encerrar a greve iniciada há exatos quatro meses. No entanto, eles já marcaram uma nova assembleia para o dia 20, quando será votado um novo indicativo de paralisação. Até lá, o objetivo é fortalecer a mobilização em torno das pautas do movimento, que pede a saída do reitor João Grandino Rodas, o fim do convênio que aumentou o policiamento na Cidade Universitária e a retirada de processos contra alunos e funcionários.