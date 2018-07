Alunos da USP fazem ato contra homofobia

O Diretório Acadêmico Estudantil (DCE) da Universidade de São Paulo e o grupo de discussão sobre a diversidade sexual da universidade, Prisma, convocaram para a tarde de hoje um ato de repúdio às declarações homofóbicas do jornal O Parasita, produzido por alunos do curso de Farmácia. "Nosso objetivo é evitar que as agressões sejam naturalizadas", diz Rodrigo Rubem Brandão, diretor do DCE. Na internet, a mensagem passou a circular como um convite para que as pessoas, independentemente da orientação sexual, se reunissem em frente ao prédio da Farmácia para se beijar. No dia 20, um grupo de alunos está convocando pela internet um outro "beijaço" no local. "Foi chocante, nunca tinha presenciado demonstrações de homofobia na USP antes", diz Augusto Gomes, que faz mestrado em História e é um dos autores do texto que convoca o "beijaço".