Alunos da USP pedem fim de convênio para deixar prédio

A informação foi repassada em nota pelo grupo, na manhã de hoje. De acordo com informações do Sindicato dos trabalhadores da USP (SINTUSP), uma assembleia está marcada para às 18 horas de hoje, no local, para decidir o rumo da manifestação.

Os alunos alegam que invadiram o prédio como demonstração de repúdio à ação da Polícia Militar, que, horas antes, abordou três alunos que portavam maconha, gerando com isso um quebra-quebra e confronto entre cerca de 300 universitários e PMs.