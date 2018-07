Alunos de 1ª e 2ª sérias serão avaliados em matemática O Ministério da Educação está preparando uma prova para descobrir o que as crianças das primeiras séries do ensino fundamental estão aprendendo em matemática. Nos mesmos moldes da Provinha Brasil de língua portuguesa, que começou a ser feita neste ano, a de matemática vai avaliar se os estudantes aprenderam o que seria esperado até a 2ª série do ensino fundamental - saber contar e solucionar problemas simples de soma e subtração, por exemplo. O exame, que está sendo finalizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), deverá ser realizado em abril de 2009 com 55 mil crianças da rede pública de ensino de todo o País. Será um pré-teste para que o MEC saiba que tipo de questão pode ser aplicada às crianças e, com isso, seja possível construir a escala de avaliação. Ao contrário do que é feito hoje no Sistema de Avaliação da Educação Básica, a Provinha será mais objetiva. Assim como a de português, será definido exatamente o que uma criança após dois anos no fundamental - entre 7 e 8 anos de idade, em média - deve saber de matemática. Com base nisso, o Inep prepara uma escala de conceitos, com cinco níveis de aprendizagem. O considerado adequado será a partir do terceiro nível. O aluno que atingir o quinto nível será o que sabe mais do que esperado para sua escolaridade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.