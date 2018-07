Alunos de Administração miram carreira pública Ser executivo de uma multinacional, viajar o mundo a trabalho, montar seu próprio negócio? Na lista de desejos dos estudantes de Administração, todas essas alternativas perdem para o interesse do estudante em empregos do setor público, que entre os benefícios, há a estabilidade de emprego e também crescimento por mérito. Este foi o resultado de um levantamento que ouviu 9 mil graduandos em todo o País. "Decidi pesquisar porque comecei a sentir um esvaziamento da procura no setor privado, ao mesmo tempo em que os concursos têm mais candidatos a cada edição", afirma Leandro Vieira, fundador do portal www.administradores.com, que reúne notícias e artigos sobre o setor e onde a pesquisa ficou acessível.