Alunos de baixa renda não pagarão taxa para vestibular A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta quinta-feira a Lei 12.799, que estabelece critérios de isenção do pagamento de taxa de inscrição para ingresso nas universidades federais. Pela norma, não pagarão mais as taxas dos vestibulares de instituições federais os candidatos com baixa renda e que, ao mesmo tempo, tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.