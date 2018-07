Alunos de educação tecnológica contra proposta do MEC

Por força de lei, os institutos têm de reservar 50% de suas vagas a cursos de nível médio e 20% a cursos de licenciatura. Para se adequar a esses requisitos, a Cefet/RJ, que possui 14 cursos de bacharelado e apenas 2 em licenciatura, precisaria diminuir a oferta de vagas de graduação em Engenharia e aumentar as de licenciatura. "Queremos que o MEC olhe pra gente de outra maneira, porque não temos a proposta de instituto. Estamos colocando a seriedade da oferta dos cursos de engenharia na instituição, e acabar com esses cursos na Cefet é uma falta de compromisso com a sociedade", diz o diretor-geral do centro, Carlos Henrique Figueiredo Alves.

A transformação dos Cefet em Institutos foi proposta para priorizar a formação de profissionais técnicos de nível médio e a geração de inovação tecnológica nas cadeias produtivas do País. Desde 2008, já ocorreu em praticamente todos os Cefets então existentes no País, e somente os do Rio de Janeiro e de Minas Gerais não aderiram à proposta do MEC.

Consultado, o MEC afirmou que não há pressão por parte do ministério para a transformação dos Cefets em Institutos Federais. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.