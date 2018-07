Alunos de Medicina da UFRJ entram em greve No momento em que o governo federal planeja ações para ampliar a oferta de médicos no País, alunos do recém-criado curso de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Macaé, no litoral norte fluminense, protestam contra as condições do curso. Desde o início da semana eles estão em greve por tempo indeterminado.