Alunos de universidades federais protestam em Brasília Cerca de 200 estudantes de universidades federais realizam nesta terça-feira um protesto em frente ao Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios, no Distrito Federal. De acordo com a Agência Brasil de notícias, os alunos reivindicam uma audiência com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante.