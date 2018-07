Alunos defendem colégio apontado como responsável

Apesar de serem os maiores prejudicados, estudantes eram unânimes em dizer que a escola não tinha culpa - independentemente da explicação que se dê para o modo como o caderno de questões foi parar na mão dos alunos.

"O Christus não faria algo de errado. Eles não sabiam de nada", defendeu a estudante Dandhara Lima, de 16 anos, do 3º ano. "Confio plenamente no Colégio. É uma escola cristã, com valores", defendeu o vestibulando Yuri Miranda, de 17 anos. "É um colégio com 60 anos de história, a culpa só pode ser do MEC."

O Christus foi criado em 1951 pelo professor Roberto de Carvalho Rocha - pai do atual diretor, Davi Rocha. A escola é particular, mas como Roberto é teólogo escolheu São Bento como patrono da instituição. / P.S.