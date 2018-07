Alunos desaprovam disciplina

PORTO ALEGRE - Para Amanda Dias, de 15 anos, a restruturação do ensino médio não agradou aos alunos. Estudante do 1.º ano no Colégio Estadual Julio de Castilhos, ela diz que a nova disciplina seminários integrados está ocupando o espaço de outras matérias, sem ter razão de ser. "Já temos muito para dar conta. Está sendo muito trabalhoso. Até é interessante fazer um trabalho sobre um assunto do nosso interesse, mas é mais um peso nas nossas costas", avalia.

No colégio, todas as aulas da nova disciplina são dadas no horário até então ocupado pela educação física, que passou para o turno oposto. São 37 turmas de alunos com 13 a 17 anos.

Mas readaptar o calendário de aulas para a integração dos professores é um grande obstáculo para a mudança no ensino médio. Por causa do horário de trabalho dos outros professores, que atendem a diversas turmas na mesma escola e em outros colégios, sua presença nas classes de seminário integrado está sendo impossibilitada. A disciplina, que deveria ser integrada a outras, está sendo dada de uma forma isolada.

"Não estamos interagindo com outras matérias como deveríamos. É só seminários integrados. Ainda não tivemos contato com os as outras disciplinas. Meu grupo dentro do projeto, por exemplo, é sobre estilos musicais. Nesse assunto, poderíamos debater com os professores de história e sociologia, por exemplo, mas, até agora, nada", comenta Amanda.

Desde o início do ano letivo, a aluna está aprendendo a metodologia científica para montar um projeto de trabalho de conclusão de curso (TCC), o que tem tornado as aulas para os adolescentes extenuantes. "A turma é esforçada, mas acha que o importante são as outras matérias, não os seminários integrados", comenta.

"Até agora, apenas a professora de seminários estava tratando das aulas", complementa a colega de Amanda, Liana Serrat, de 17 anos, ao avaliar que a interdisciplinaridade pretendida ainda não virou realidade.

De acordo com a estudante, no início do ano, durante as primeiras aulas da nova disciplina, os alunos se assustaram. "No começo foi complicado, porque a gente nunca tinha recebido aula de projetos, o que acabou sendo dificultoso", avalia.