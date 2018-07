Alunos desocupam reitoria da Federal de Pernambuco Alunos desocuparam a reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na madrugada desta quinta-feira, 05, após negociação com a polícia. De acordo com nota do grupo nas redes sociais, parte dos manifestantes se dirigiram para o Centro de Educação da universidade.