Alunos dizem que ficaram pelados 'por brincadeira'

Os jovens foram citados em termos circunstanciado e a Justiça definirá o caso. Eles correm o risco de serem expulsos da universidade, que abriu processo interno a ser finalizado em 60 dias. A confusão foi registrada durante um desfile de calouras, conhecido como "Miss Bixete".

As feministas protestavam contra a brincadeira considerada machista e ofensiva às mulheres. De acordo com o delegado Aldo Donisete Del Santo, os estudantes se apresentaram de forma espontânea e a pena para o crime pode chegar a um ano de prisão, com a possibilidade de ser revertida em prestação de serviço à comunidade.