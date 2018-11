Alunos do cursinho esperavam pela anulação Os 500 alunos do cursinho pré-vestibular do Christus tiveram acesso ontem às suas notas do Enem já com o cálculo desconsiderando as 14 questões anuladas. Segundo o MEC, eles não serão prejudicados, pois o modelo de correção do exame, a Teoria de Resposta ao Item (TRI), vai considerar 166 questões, sem alterar a pontuação máxima de mil pontos.