Alunos do Direito da USP trocam acusações

A crise na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo serviu de munição para grupos políticos de alunos que desejam conquistar a direção do Centro Acadêmico XI de Agosto, em outubro.

A chapa Movimento Resgate Arcadas, antes apoiadora da gestão do reitor da USP e ex-diretor da unidade, João Grandino Rodas, é acusada de ter mudado de opinião pelo grupo de oposição Fórum da Esquerda. A modernização pretendida por Rodas incluía a reforma de salas e a transferência dos livros da biblioteca para um prédio anexo.

A revelação da existência de um contrato firmado por Rodas e pelos herdeiros do banqueiro Pedro Conde vinculando a reforma de uma sala ao batismo com o nome dele fez com que a conduta do CA fosse questionada.

No documento, a ex-presidente do CA Talita Nascimento assina como testemunha. Hoje liderando o movimento contrário à transferência de livros e ao batismo da sala, a chapa Resgate se justifica dizendo que rompeu com a ex-direção em janeiro. O assunto voltou à tona ontem, quando a Congregação da faculdade revogou item da portaria de Rodas que dava nomes de ex-alunos doadores a duas salas.

"Não existe um problema em testemunhar, desde que se avise aos estudantes e se faça uma discussão posterior", justifica o atual presidente do centro acadêmico, Marcelo Chilvarquer.

Segundo Thiago Clemente do Amaral, do Fórum da Esquerda, nunca se falou do contrato na São Francisco. "Enganaram os estudantes de forma clara."

O coordenador do centro acadêmico Guilherme Siqueira de Carvalho, de 18 anos, nega. "Os alunos ficaram sabendo, mas subestimaram." Segundo ele, o relacionamento de sua gestão com Rodas "sempre foi muito bom" e "houve apoio formal à sua candidatura a reitor". "Mas a portaria (que determinou a mudança da biblioteca e ao batismo das salas com nomes de Conde e de Pinheiro Neto) tumultuou as coisas."

"Mas, no movimento de protesto, nós nos juntamos. O modo de mobilização é que nos divide", diz Amaral.