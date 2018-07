Alunos do ensino médio produzem série na TV USP

Com base em histórias reais, vividas em colégios públicos e particulares de São Paulo, o seriado com cinco episódios aborda questões como qualidade do ensino, relações entre professores e alunos, impacto da internet na vida social, formação de grupos e a disputa de poder nas escolas.

A série mostra o dia a dia da Escola Estadual Professor Joaquim Silva (nome inventado), onde os alunos acabam se dividindo entre duas turmas rivais, chamadas de "famílias". Fofocas e paqueras, brigas e projetos coletivos se intercalam na trama.

Após cada episódio, os estudantes aparecem reunidos em uma roda e debatem os temas abordados. A rotina escolar é retratada e analisada sob um ponto de vista normalmente desconsiderado: o dos estudantes.

"Buscamos mesclar estudantes do noturno e do matutino, do ensino regular e de escolas técnicas, de colégios públicos e também um ou dois de particulares, para termos uma visão ampla da educação", conta Ana Paula Chinelli, diretora de jornalismo da TV USP e uma das idealizadoras do projeto. Ela ressalta que os jovens tiveram autonomia para criar cenários, figurinos, formato e assuntos. "Nós os orientamos, mas eles tiveram liberdade para decidir. Um dos temas mais debatidos foi a relação entre os alunos e os professores."

Trabalho em equipe. Para os estudantes, a oportunidade de gravar o programa sedimentou os laços de amizade e a ajudou na capacidade de mobilização e trabalho conjunto. "Apesar da correria, foi uma experiência apaixonante", conta Luciano Fernandes de Souza, que participou da produção. "Ficávamos das 6h30 até as 23 horas filmando, trabalhando juntos, com todo mundo empenhado", diz. "Foi de fato uma construção coletiva."

O grupo que fez a série não está mais no projeto Quarto Mundo. No início do ano, uma nova turma começou a ter as oficinas de audiovisual e de jornalismo. Em breve, também eles começarão a gravar um programa - a princípio, entrevistas em estúdio, por serem tecnicamente mais fáceis. A produção vai ao ar no próximo semestre.

Luciano, que terminou o ensino médio e se prepara para cursar uma faculdade, permanece no projeto, agora como monitor do novo grupo.

Sonhos. Para quem foi convidada e aceitou entrar no projeto, a empolgação se mistura com uma dose de medo. "Se eu quebrar uma câmera dessas, vou ter de vender minha casa", brinca Jaqueline Vilanova, de 16 anos, estudante do 3.º ano.

Samia Pereira, de 15, afirma que participar vai além da diversão. "Cheguei sem saber nada de TV ou de jornalismo e hoje, modestamente, já manjo bastante", diz. Sua turma prepara entrevistas sobre nerds, cartoons, cultura de paz e trabalhos sociais.

ASSISTA

Canais

A programação da TV USP passa no canal 11 da NET, 71 da TVA e 187 da TVA Digital.

Estreia

O primeiro episódio foi ao ar na quinta-feira, às 22 horas, mas há reprises até dia 26. Também dá para assistir pelo site: quartomundotvusp.blogspot.com

Reprises

Nas sextas-feiras, às 18h30; nos sábados e domingos, à 1h30; nas segundas e terças, às 10 horas; nas quartas, à 1h30; e nas quintas, às 7h30.

Periodicidade

Novos episódios vão para o ar a cada 15 dias.