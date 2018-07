Alunos do fundamental não compreendem gráficos

Apesar do avanço revelado, os indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostram que há ainda muito o que fazer para melhorar a formação dos alunos.

A média alcançada pelos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental em língua portuguesa na Prova Brasil e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) foi de 184,3. Com esse índice, alunos não conseguem, por exemplo, identificar a finalidade de um texto informativo longo e mais complexo.

Em matemática, a média alcançada pelo grupo foi de 204,3. Com o indicador, alunos não estão ainda aptos a ler um gráfico de setores nem resolver uma questão que exige mais de uma operação ou aquelas envolvendo conversão de medidas, por exemplo, de quilos para gramas.

Entre alunos dos anos finais do ensino fundamental, a média de língua portuguesa foi de 244. Com esse índice, estudantes ainda não apresentam capacidade, por exemplo, para identificar finalidade de textos humorísticos ou inferir a informação a partir de textos mais longos.

Esses alunos alcançaram, em matemática, média 248,7. Com o indicador, eles não conseguem identificar posições dos lados de um quadrilátero ou reconhecer uma fração como parte de um todo sem o apoio de uma figura.

Entre alunos do ensino médio, a nota foi de 268,8 para língua portuguesa e 274,7 para matemática. Média que indica que alunos não conseguem, por exemplo, usar multiplicação e divisão em uma situação combinatória nem resolver problemas estimando medidas de grandezas. Também não estão aptos a diferenciar a parte principal das secundárias em um texto informativo.

Nota máxima. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Joaquim Neto, afirma que poucos alunos conseguem alcançar nota máxima. "Somente 1% chega lá", diz.

De acordo com ele, as pontuações mais altas no ensino médio chegam até cerca de 800 pontos. Entre anos iniciais, a pontuação máxima média é de cerca de 350 pontos. Mas, de acordo com ele, a ausência de pontuações máximas na avaliação é natural. "Pela forma com que as avaliações são feitas, não há nota máxima. A prova chega avalia as habilidades do aluno, até onde ele pode chegar."

HABILIDADES

Com a média obtida nos anos iniciais,alunos não conseguem:

Reconhecer diferenças no tratamento dado ao mesmo tema em textos distintos; Ler gráficos de setores; Resolver problemas envolvendo mais de uma operação.

Com a média obtida nos anos finais, alunos não conseguem:

Somar e subtrair usando parênteses e colchetes; Identificar a intenção do autor numa história em quadrinhos; Identificar as relações de causa e consequência implícitas no texto.

Com a média obtida no ensino médio, alunos não conseguem:

Reconhecer o efeito de sentido do uso de recursos ortográficos, como sufixo diminutivo; Resolver problemas de multiplicação e divisão, em situação combinatória, e de soma e subtração de números racionais.