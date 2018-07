Alunos do ProUni e cotistas terão ônibus grátis no Rio

Os estudantes universitários beneficiados pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) ou pelo programa de cotas do governo federal passaram a ter direito a viagens gratuitas nos ônibus municipais do Rio. Universitários cuja renda familiar per capita seja de até um salário mínimo passam a ter o mesmo benefício. A medida consta de decreto do prefeito Eduardo Paes (PMDB) publicado nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial do Município.

Os estudantes poderão fazer até 76 viagens por mês, sendo no máximo quatro por dia. Até então, os beneficiados pelo Prouni ou pelo programa de cotas tinham direito a 50% de desconto no valor da passagem. Já quem tinha baixa renda familiar não ganhava nenhum benefício.

Universitários com renda familiar per capita de até um salário mínimo deverão comprovar essa situação apresentando comprovante de matrícula atualizado, declaração de imposto de renda, contracheque atualizado dos responsáveis legais ou "autodeclaração" com assinatura de termo específico. Estudantes dos ensinos Fundamental e Médio da rede pública também tiveram direitos ampliados: em vez de 60 viagens gratuitas por mês, passaram a ter direito a 76.

Reajuste. Os benefícios aos universitários foram anunciados junto com o reajuste das tarifas de ônibus municipais no Rio. A partir de 8 de fevereiro, a passagem vai passar de R$ 2,75 para R$ 3,00.

O reajuste anterior, de R$ 2,75 para R$ 2,95, vigorou apenas por 19 dias, em junho de 2013. O aumento começou a vigorar em 1 de junho, mas gerou protestos que levaram o prefeito Eduardo Paes (PMDB) a anunciar, no dia 19 daquele mês, o cancelamento da mudança.