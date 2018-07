Alunos e docentes da USP fazem paralisação geral hoje

Durante a tarde, o grupo também pretende fazer um protesto em frente à Fuvest, responsável pelo vestibular da USP, por causa das alterações promovidas no exame, feitas sem discussão com a comunidade escolar, segundo os sindicatos. Outro problema está no curso a distância criado este ano com foco na formação de professores da rede pública, também alvo de críticas. Em assembleia no fim do dia deverá ser votada uma possível paralisação de estudantes. Na semana passada, também em assembleia, eles votaram indicativo de greve.

Nota divulgada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da USP dizia que ?somente com a unidade do movimento estudantil, do movimento de docentes e do movimento dos trabalhadores conseguiremos barrar esses ataques aos movimentos políticos, defender a qualidade do ensino na universidade e fazer com que a USP esteja voltada aos interesses de toda população?. A invasão da reitoria na segunda-feira por estudantes das três instituições e o piquete dos funcionários em frente do prédio nos dias seguintes dividiu a comunidade escolar na USP. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.