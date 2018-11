Alunos farão protesto contra falta de segurança na USP

"Vamos realizar um protesto em frente à faculdade e mostrar para todos a falta de segurança não só na FEA, mas em todo o campus. Vamos tentar mobilizar o maior número de pessoas possível através do Facebook", afirmou Antonio Raviolli, de 20 anos, diretor do Centro Acadêmico da FEA.

Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos, aluno do 5º ano de Ciências Atuariais, foi morto com um tiro na cabeça por volta das 22 horas desta quarta-feira no estacionamento da faculdade, na qual entrou em 2007. Estudantes, ao ouvirem um tiro e verem um suposto assaltante, correr, acionaram a Guarda Universitária. O corpo de Felipe foi encontrado entre dois carros, um deles com a porta aberta. O caso será registrado no 93º Distrito Policial, do Jaguaré.